В Иркутске задержали банду похитителей автомобильных катализаторов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Иркутске полиция задержала шесть мужчин, подозреваемых в краже катализаторов. Иркутяне в возрасте от 22 до 27 лет, подозреваемых в серии хищений катализаторов, четверо из которых ранее судимые за кражи. Мужчины выбирали японские иномарки японского, оставленные во дворах. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Сыщики в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, детально изучив записи с камер наружного наблюдения, вышли на след подозреваемых и задержали их. Молодые люди дали признательные показания, пояснив свои действия желанием быстро заработать. Катализаторы, содержащие драгоценные металлы, они продавали, а денежными средствами распоряжались по собственному усмотрению, - рассказали в ведомстве.

Полицейские установили причастность банды к семи эпизодам краж. Предварительно, общий ущерб, от их действий составил больше 500 тысяч рублей.

Иркутянам грозит до пяти лет тюрьмы.

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