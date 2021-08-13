Почти на две недели отключат горячую воду на улицах Черского и Баррикад в Иркутске Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Иркутске 16 августа ожидается отключение горячей воды. Неудобства коснутся жителей Правобережного и Ленинского округов. Это связано с работами на теплосетях. Однако на двух улицах города отключение горячего водоснабжения продлится почти две недели. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутской энергетической компании.

- Обращаем внимание жителей улиц Черского и Баррикад! С 09:00 16 августа до 17:00 28 августа будет отключено горячее водоснабжение, - рассказали

Отключение связано с ремонтом тепломеханического оборудования на котельной.

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