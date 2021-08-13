Три иномарки столкнулись на трассе "Иркутск-Большое Голоустное" Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Тройное ДТП произошло в Иркутском районе. Там столкнулись три иномарки. Двое людей пострадали. Об этом сообщают в пресс-службе Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Иркутскои области.

- Предварительно установлено, что 30-летняя женщина-водитель автомобиля «Хонда Аккорд», выезжая на автодорогу «Иркутск-Большое Голоустное» с СНТ «Факел», не предоставила преимущество в движении и допустила столкновение с транспортным средством «Ниссан Эксперт», которое отбросило на «Тойоту Короллу», ожидающую свою очередь для поворота в СНТ, - рассказали в ведомстве.

47-летняя автомобилистка и 56-летний пассажир Ниссана получили травмы и обратились за медицинской помощью.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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