В Баяндаевском районе школа "отчиталась" за питание детей и не вернула в бюджет 76 тысяч рублей Фото: Иван ВИСЛОВ

В Баяндаевском районе прокуратура провела проверку исполнения нацпроекта «Демография» и законного использования бюджетных денег, выделенных на питание школьников. Выяснилось, что в 2019 году предприниматель, который занимался поставкой обедов, вернул часть выплаченных средств, так как по субботам ученики, дети из многодетных и малоимущих семей, не питались в столовой. Однако, обратно в бюджет неизрасходованные 76 тысяч рублей не поступили. Об этом сообщают в прокуратуре Иркутской области.

- В управление образования МО «Баяндаевский район» ответственными лицами учреждения представлены документы об оказании услуг по предоставлению льготного питания в течении шести учебных дней, соответственно, указанные средства в бюджет не возвращены. Материалы проверки прокуратура направила в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании, - рассказали в ведомстве.

По результатам их рассмотрения Эхирит-Булагатским МСО СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения".

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.

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