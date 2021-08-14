Этим летом клещи уже покусали более 9 тысяч жителей Иркутской области

Этим летом клещи покусали более 9 тысяч жителей Иркутской области. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

9382 жителя Иркутской области уже обратились к врачам этим летом и весной по поводу укусов клещей. Среди пострадавших - 2013 детей. Для многих укусы закончились необходимостью долгого и тяжелого лечения. Об этом сообщают в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области

- Госпитализировано с подозрением на клещевой энцефалит 22 человека, на боррелиоз – 15, на клещевой риккетсиоз – 8, - уточняют в ведомстве.

Диагнозы уточнили после тщательной проверки. Случаи клещевого энцефалита лабораторно подтвердились у 8 человек, боррелиоз - 10 человек, клещевой риккетриоз – 7. Все жители региона знают, насколько опасны эти заболевания, особенно -энцефалит.

-Будучи за городом и в зонах отдыха в черте города необходимо помнить о мерах профилактики вирусных клещевых инфекций, - напоминают в Управлении. - Используйте средства защиты от клещей, носите защитную одежду, проводите само- и взаимоосмотры, если вы берете с собой животных, то они также должны быть внимательно осмотрены. Надо держаться середины дороги, избегать зарослей травы, валежника и не стоит сидеть на траве без подстилки.

Конечно, если вам не повезло и кровосос впился, надо обратиться к врачам.