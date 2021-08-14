В выходные 14-15 августа в Иркутской области пройдут дожди. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Иркутский гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на выходные, 14-15 августа, в регионе. Какую погоду ждать, где пройдут дожди, а где будет сухо? Вот что сообщают синоптики.

-14 августа в южных, верхнеленских и северо-восточных районах без существенных осадков, по остальной территории местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, утром туман, ветер юго-западный, юго-восточный 3-8 м/с, при грозах порывы до 12 м/с, температура +25...+30, при облачной погоде +18...+23, в северо-восточных районах +27...+32.

В самом областном центре, а это юг региона, как мы видим, в субботу дождей не ожидается. А ожидается достаточно теплая погодка, +25...+27.

15 августа по региону снова местами кратковременные дожди, грозы. При ухудшении погоды возможно и усиление ветра. А в целом температура воздуха примерно как накануне. Будет ли дождь в самом Иркутске? Большой вопрос. По предварительным прогнозам, циклон как раз в воскресенье должен достичь нашей территории и зарядить на начало следующей недели.