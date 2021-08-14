Еще 397 человек заразились коронавирусом в Иркутской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Иркутская область, как ранее уже сообщалось, вышла на плато третьей волны по коронавирусу. Однако заболевание сейчас по-прежнему держится на очень высоком уровне. Так, за минувшие сутки на 14 февраля, по данным оперативного штаба по борьбе с вирусом, количество инфицированных выросло на 397 случаев. А общее число заразившихся с начала пандемии составило 91 тысячу 406 случаев.

В то же время число госпитализированных в больницы с тяжелой формой коронавируса очевидно уменьшается.

- Госпитализировано 3483 пациента, это на 168 меньше, чем сутками ранее, - уточняют в оперштабе. - Выздоровело 324 человека, а общее число тех, кто справился с инфекцией, составило 77 тысяч 456 человек.

К сожалению, спасти медикам удается не всех, многое зависит от самого организма и его ресурсов. Только за минувшие сутки мы потеряли еще 39 жизней, а общее число умерших от ковид составило 4219.