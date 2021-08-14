Назван топ-5 самых востребованных профессий в Иркутске, среди них, конечно, врачи. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В дефиците — медики, рабочие и строители. Такой вот разброс. Впрочем, вполне привычный. Врачи были нужны всегда, а сейчас в поликлиниках города прием часто ведут молоденькие фельдшеры, настолько не хватает специалистов. Рабочие, люди которые умеют что-то делать руками — в огромной цене, потому что сейчас таких мало. Надежда на роботов оправдается, но когда-нибудь потом и далеко не везде. Наконец, строители, которые возводят для нас дома со все дорожающим квадратным метром. Во всех этих сферах на одну вакансию редко откликается больше одного человека.

Но это в целом. А в прошедшем месяце в список самых нужных попали еще и кадровики для работы с персоналом и оформления документов и специалисты по продажам. Причем, экономика растет и фирмы растут, несмотря ни на какую пандемию.

-При этом средняя зарплата, которую предлагают всем этим людям в регионе, выше российских показателей на 4%, - делают вывод аналитики в службе поиска персонала Head Hanter. - Она равна 51, 1 тысяче рублей ( конечно, есть разница в зависимости от должности и профессии — ред.) . А вот те, кто находится в поисках места, согласны и на 41,3 тысяч рублей.

Тут, кстати, сибиряки ведут себя спокойно и разумно. Да, их претензии к оплате на 17% меньше, чем в среднем по стране. Но зато им и почти не отказывают в месте на основании завышенных ожиданий, как практически каждому третьему в других регионах.