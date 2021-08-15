Погода на 15 августа в Иркутске: ждать ли днем дождь Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Дымка, зависшая над Иркутском на всю рабочую неделю, прошла. Причем, без дождя, которого в городе в августе еще не было. Не обещают осадков синоптики и в воскресенье, 15 августа. Так что нужно успевать выезжать на природу или гулять по городу. В этот день в столице Приангарья +24, +26 градусов. Ветер подует юго-восточный 2-7 м/с с переходом днем на северо-западный 4-9 м/с

В Иркутской области, наоборот, местами возможны кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, утром туман, ветер подует юго-восточный, юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, днем местами порывы до 14 м/с, температура днем +22,+27 градусов, при увеличении облачности +16,+21, в Киренском и северо-восточных районах +25,+30.

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