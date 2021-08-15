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Происшествия15 августа 2021 6:17

В Усть-Илимске пьяный водитель Лады протаранил автомобиль и врезался в светофор

Ему грозит лишение прав на срок до двух лет и крупный штраф
Андрей СИНЬКОВАндрей СИНЬКОВ
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В Усть-Илимске пьяный водитель Лады протаранил автомобиль и врезался в светофор. Фото: ГИБДД Иркутской области

В Усть-Илимске пьяный водитель Лады протаранил автомобиль и врезался в светофор. Фото: ГИБДД Иркутской области

Авария произошла на одном из перекрестков Усть-Илимска ечером, 13 августа. Водитель Лады Гранды, не справился с управлением, врезался в попутный автомобиль Мазда, а затем въехал в светофор. Чудом обошлось без пострадавших.

- Когда полицейские задержали лихача, от него пахло алкоголем, - сообщили в официальном аккаунте в соцсетях ГИБДД Иркутской области. – Проходить медосвидетельствование он отказался.

Теперь нарушителя ждет штраф в 30 тысяч рублей. Помимо этого, его могут лишить водительских прав на срок от полутора до двух лет. Дорожные инспекторы еще раз просят автомобилистов Приангарья не садиться за руль пьяными.

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