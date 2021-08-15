Водитель Тойоты насмерть сбил 82-летнего пенсионера на пешеходном переходе в Усть-Илимске

Водитель Тойоты насмерть сбил 82-летнего пенсионера в Усть-Илимске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Трагическая авария произошла ранним утром, 15 августа в Усть-Илимске. 43-летний водитель Тойоты Калдины, не успел затормозить перед переходящим дорогу 82-летним пенсионером, и сбил его. С тяжелыми травмами пожилого мужчину отправили в больницу. Медикам спасти жизнь пенсионера не удалось. Он скончался.

- Известно, что мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Дорожные инспекторы на месте выясняют все подробности аварии.

Полицейские еще раз призывают автомобилистов Приангарья соблюдать скоростной режим на трассах и городских улицах.

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