За два дня в Иркутской области 222 водителя нарушили правила обгона на трассах. Фото: ГИБДД Иркутской области

Дорожные инспекторы Иркутской области продолжают проводить различные рейды на дорогах. На этот раз полицейские с помощью скрытых экипажей и беспилотника вычисляли автомобилистов, которые нарушают правила обгона и выезжают на встречную полосу. Только за два дня рейда удалось вычислить 222 таких нарушителя.

- Информация о зафиксированных нарушениях скрытыми патрулями сразу передавалась ближайшим нарядам ГИБДД, - комментируют в пресс-службе областного ГИБДД.

Полицейские дают грустную статистику. С начала этого года в Приангарье произошло 129 аварий, связанных с выездом на «встречку». В этих ДТП погибли 54 человека и 233 получили различные травмы. Инспекторы еще раз напоминают, что за нарушение правил обгона водителю грозит штраф в 5000 рублей либо лишение прав м на срок от 4 до 6 месяцев.

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