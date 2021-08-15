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Общество15 августа 2021 16:00

Небольшой дождь обещают синоптики 16 августа в Иркутске

Порывы ветра достигнут 13 м/с
Андрей СИНЬКОВАндрей СИНЬКОВ
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Небольшой дождь обещают синоптики 16 августа в Иркутске

Небольшой дождь обещают синоптики 16 августа в Иркутске

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Новая рабочая неделя в Иркутске начнется с небольшим ухудшением погоды. В понедельник, 16 августа синоптики обещают в нашем городе кратковременный дождь. Ветер подует северо-западный 5-10 м/с. Правда, днем ожидаются порывы до 13 м/с. Столбик термометра покажет +20, +22 градуса.

По Иркутской области практически такая же картина. Днем местами кратковременные дожди, в Киренском, Усть-Кутском районах пройдут кратковременные, местами сильные дожди. В отдельных районах грозы, утром туман. Ветер подует западный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура днем +19,+24 градуса, при облачной погоде +13,+18, в северо-восточных районах +24,+29.

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