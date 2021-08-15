6-летний мальчик пропал без вести под Иркутском Фото: ГУ МВД по Иркутской области

О пропаже 6-летнего мальчика Егора Кожемякина полицейским сообщила его взволнованная бабушка. Она рассказала, что вечером, 15 августа внук ушел из ограды дома, по улице Полевая в селе Малая Еланка, и не вернулся. До сих пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Сейчас ребенка ищут наружные наряды полиции, поисковые группы из сотрудников уголовного розыска, инспекторов по делам несовершеннолетних, участковых уполномоченных.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщают приметы пропавшего. На вид мальчику 6 лет, рост 100 см, у него русые, короткие волосы, европейский тип лица. Мальчик не разговаривает. Был одет в серо-голубые шорты, серую футболку.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении ребенка, просят сообщать в ближайший отдел МВД.

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