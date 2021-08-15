Гороскоп на 16 августа: Дондоп-лама из Бурятии советует надевать красивые платья, начинать лечение и идти в "тренажерку"

Гороскоп на 16 августа сулит активный день - и в новом платье покрасоваться, и на тренировку сходить, и лечение начать. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Начинается рабочая неделя. Что считает разумным гороскоп на 16 августа, составленным бурятским ламой-астрологом? Именно расчеты Дондоп-ламы из улан-удэнского дацана на Верхней Березовке одобряет Буддистская Сангха России. Знакомимся с Зурхаем на этот день. Итак.

Согласно гороскопу на 16 августа, понедельник, в этот день повезет людям, родившихся в год лошади и собаки. ( Имейте в виду, те, кто верит предсказаниям).

- Благоприятно - анализируя, принимать решения, брать посвящения, обеты, начинать лечение, покупать лекарственные сборы, - советует Дондоп-лама.

Но не только. День вообще неплох. Гороскоп на 16 августа предлагает в этот день устроить праздник, и он будет хорош. Обязательно стоить примерить недавно купленные или подаренные украшения, надеть новое платье или костюм. День хорош для того, чтобы связать себя узами брака. Поездки принесут увеличение благосостояния. Еще очень важно сходить на тренировку или хотя бы пройти пешком достаточно далеко ( нельзя забывать о физической нагрузке).

Кому стоит быть осторожными, так это тем, кто родился в год мыши и свиньи. Гороскоп на 16 августа советует отдохнуть от работ в поле и на огороде, отложить сбор урожая. Не стоит в этот день заказывать и шить в ателье или самому одежду. А вот поход в салон красоты вечером - то, что нужно. И отдохнете, и красивы будете, и жизнь силой наполнится.