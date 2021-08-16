Губернатор поручил найти новые участки для жителей подтопленных домов в Шелеховском районе. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.

Игорь Кобзев побывал в селе Баклаши Шелеховского района, где в середине июля ввели режим ЧС из-за того, что подтопило приусадебные участки. Сейчас грунтовые воды подступили к 80 домам. Местность болотистая, кроме того, шли дожди. Воду откачивают, обустроили дамбу, но это не помогает. В одном из карьеров стал осыпаться берег. Его будут укреплять, но эти меры – временные.

- Это природа, с ней не поспоришь. Откачкой воды ситуацию не исправишь, - отметил глава Приангарья. - Я считаю, что муниципалитету нужно найти земельный участок, оформить его под новую застройку и предлагать людям для переселения. Эта территория должна учитывать все нюансы для дальнейшего развития нового поселка. Другим муниципалитетам с аналогичными проблемами надо серьезно заниматься этими вопросами и понимать, что порой это единственный вариант решения.

Губернатор сообщил, что областное министерство природных ресурсов и экологии по его поручению оформляет границы зон подтопления. Это нужно, чтобы в дальнейшем запретить строительство в таких местах. Так, некоторые дома в Баклашах, в которые сейчас пришла вода, возвели без необходимого разрешения, а затем вводили в эксплуатацию через суд.

Еще одна важная тема для местных жителей – ремонт дороги между Баклашами и Шелеховым. Привести в порядок два километра должны в октябре, но есть опасения, что в срок не уложатся. Проезжая часть раскопана, ее нужно обустроить к 1 сентября, чтобы школьный автобус смог возить ребят на занятий. Отставание от сроков подрядчик объясняет высоким уровнем грунтовых вод. Губернатор дал две недели на решение проблем.