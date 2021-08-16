Магистраль Киренск - Казачинское построят к 2022 году. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.

Новую автодорогу Киренск-Казачинское должны открыть в 2022 году. Как идет обустройство 16,5 километров магистрали, проконтролировал глава Приангарья Игорь Кобзев, побывавший с рабочим визитом в нескольких северных районах.

- По сравнению с прошлым моим приездом, есть большие изменения. На участке Жигалово - Окунайский надо сделать более 15 мостов. Уже начинаются работы. К сожалению, из-за обильных осадков большегрузная техника разбила дорогу, - сказал Игорь Кобзев. - Необходимо, чтобы подрядчики в таких ситуациях приостанавливали движение для крупнотоннажной техники.

Дорога важна для местных жителей. В первую очередь будут ремонтировать аварийные и сложные участки.

- Есть места, которые требуют особого внимания, как дорога от Казачинского до Усть-Кута, - отметил губернатор. - Конечно, ей нужен ремонт. В районе населенного пункта Небель гравийная дорога уходит на Киренск. Тут есть отрезок - порядка 30 километров, необходимо провести его обслуживание.

Глава региона планирует в ближайшее время привлечь к восстановлению дорог организации, работающие на этих территориях.

Кроме того, Игорь Кобзев посетил село Казачинское, где создают физкультурно-оздоровительный комплекс.

- Это первый объект, который построился в Казачинском за последнее десятилетие, - сказал губернатор. - До 1 сентября ФОК должен быть открыт.

А в поселке Магистральный ведут частичный капремонт школы №2. Через два года, здание, возможно, войдет в программу по обновлению.