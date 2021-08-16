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Происшествия16 августа 2021 6:47

В Ангарске мошенник «помогал» людям трудоустроиться и обманул их на 500 тысяч рублей

Мужчину осудили на три года условно
Анастасия МОРОЗОВА
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В Ангарске мошенник «помогал» людям трудоустроиться и обманул их на 500 тысяч рублей.

В Ангарске мошенник «помогал» людям трудоустроиться и обманул их на 500 тысяч рублей.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

29-летний ангарчанин похитил более 500 тысяч рублей у местных жителей, желающих устроиться на высокооплачиваемую работу. Он предлагал людям свою помощь за деньги. За мошенничество суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Ссылаясь на свои знакомства, злоумышленник предлагал им посодействовать в трудоустройстве, принимая за свои услуги предоплату, - рассказали в ведомстве.

Кроме того, мошенник обещал людям без профильного образования помочь поступить в вуз, тоже за деньги. Как только мужчина получал оплату, переставал отвечать на звонки. Таким образом он провернул пять афер.

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