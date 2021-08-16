Больше 92 тысяч подтвержденных случаев COVID-19 выявили в Иркутской области Фото: ИВАНОВА Диана

16 августа в Иркутской области диагноз COVID-19 подтвердился еще у 394 жителей. Таким образом, количество случаев заражения коронавирусом в регионе увеличилось до 92 196. Об этом сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора по Иркутской области.

- За сутки 6 человек выздоровели и закончили лечение, выписавшись из больниц области. 3423 пациента все еще продолжают бороться с вирусом в стенах медучреждений, - рассказали в ведомстве.

Еще 102 человека, больных коронавирусом, справились с болезнью. Так, общее количество возросло до 77 875. К сожалению, были и летальные случаи - за сутки от COVID-19 умерло 34 пациента, в общем - 4288. От иных заболеваний, не связанных с коронавирусом, умерло 409 человек, 1 за сутки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Вакцинация – это жизнь!»: кто получил первые шесть подарков. Публикуем номера победителей акции, которую среди вакцинированных иркутян «Комсомольская правда» проводит при поддержке администрации города. (подробности)