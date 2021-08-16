Остались без света жители двух микрорайонов Иркутска из-за аварии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

16 августа в 14:04 произошло аварийное отключение электроэнергии в Свердловском районе города Иркутска. Под отключение попали дома в микрорайонах Ершовский, Юбилейный и на улице Багратиона. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутской электросетевой компании в соцсетях.

- Бригада Южных электрических сетей направлена для определения и устранения причины отключения, - рассказали в официальном аккаунте компании.

Ориентировочное время восстановления электроснабжения - 17:00.

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