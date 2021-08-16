Где в Октябрьском округе Иркутска на неделю отключат воду с 23 августа. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Иркутске продолжается период гидравлических испытаний на тепловых сетях. На днях мы узнали. что из-за этого придется больше недели пробегать с чайниками с кипятком жителям части Свердловского округа. Но оказалось, что решено в эти же даты, с 23 по 31 августа провести отключение горячей воды в Октябрьском округе Иркутска. Оно также будет масштабным и коснется большого числа микрорайонов.

- С 10:00 23 августа до 17:00 31 августа 2021 года в части Октябрьского округа города Иркутска будет отключено горячее водоснабжение, - уточняют энергетики. - На тепловых сетях в этой части города специалисты Участка тепловых сетей Ново – Иркутской ТЭЦ приступают к ремонтным работам и испытаниям оборудования.

В список тех, кто подпадает под отключение горячей воды в Октябрьском округе Иркутска с 23 по 31 августа, попали множество адресов по улице Байкальской. Неудобства придется испытать жителям Солнечного. Все адреса, а их много, смотрите в таблице.

Отключение горячей воды в Октябрьском округе Иркутска: где отключат с 23 августа, адреса