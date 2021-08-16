СПА и солярии снова откроются, а рестораны будут работать дольше в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области в силу вступили изменения в указ губернатора, связанный с ограничительными мерами по предупреждению распространения коронавируса. Таким образом, снова разрешается работа СПА-салонов, соляриев, саун, а также учреждений, оказывающих услуги в области искусства и организации развлечений и отдыха. Об этом сообщают в пресс-службе регионального правительства.

- Перечисленные организации при работе должны соблюдать следующие ограничения:

- заполнение помещения посетителями не более 50% от установленной нормы;

- соблюдение социальной дистанции между посетителями 1,5 метра;

- соблюдение ограничений и предписаний, предусмотренных Правилами поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, - рассказали в ведомстве.

Также продлена работа ресторанов и летних террас - с 06:00 до 24:00. Посетителям кинотеатров для входа больше не требуются сертификат о вакцинации и отрицательный ПЦР тест.

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