Электроснабжение в Ленинском районе Иркутска восстановят к 21:00 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

16 августа в 17:10 произошло аварийное отключение электроэнергии в Ленинском районе города Иркутска. Под отключение попали дома на улицах Ангарская, Берег Ангары, Болотная, Набережная, Центральна, ДНТ Ангара - 3, Батарейная 1-я, Васильковая, Лодочная, Набережная, Розы Люксембург, Светлая, Строителей, Тухачевского, Центральная, СК Нептун. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутской электросетевой компании.

- Бригада Южных электрических сетей направлена для определения и устранения причины отключения, - рассказали в официальном аккаунте компании.

Ориентировочное время восстановления электроснабжения - 21:00 .

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