396 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Иркутской области. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

396 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Иркутской области за минувшие сутки, на 17 августа. Общее число заразившихся с начала пандемии достигло 91 тысячи 802 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Иркутской области.

-Госпитализировано 3429 человек, - сообщают в оперштабе. - Квалифицированная медицинская помощь в условиях стационара потребовалась меньшему числу пациентов, чем накануне.

Выздоровели за минувшие сутки 317 жителей региона. А всего с начала пандемии справились с заболеванием 77 тысяч 773 человека.

К сожалению, не всегда и не всем удается справиться с инфекцией. За сутки умерло 35 человек, еще трое заразившихся погибли от заболеваний, напрямую не связанных с ковид. Общее число жертв вируса составило 4254 человека.