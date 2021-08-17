Прокуратура выяснит причину появления пятен на поверхности Байкала в бухтах Песчаная и Бабушка. Фото: Ульяна Цветкова

Западно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку по факту обнаружения следов неизвестного вещества в акватории озера Байкал в районе бухт Песчаная и Бабушка. Ранее отдыхающие пожаловались на появление бирюзовых пятен на поверхности воды и неприятных запах. На месте загрязнения работают сотрудники прокуратуры, Росприроднадзора, ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Об этом сообщают в официальном аккаунте Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

- Специалистами Центра лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу отобраны пробы воды. После получения результатов лабораторных исследований, установления причин загрязнения органами контроля будет решен вопрос об ответственности виновных лиц, - рассказали в ведомстве.

Природоохранная прокуратура контролирует ход проверки. Информация о первых результатах появится на официальных сайте ведомства и аккаунте в социальных сетях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пробы воды взяли в бухте Песчаная, где туристы заметили бирюзовые пятна. Также отдыхающие пожаловались на зеленый цвет воды и неприятный запах. (подробности)

Трех рыбаков осудили за вылов 51 омуля на Байкале. Мужчинам запрещено в течение года рыбачить на Байкале. (подробности)

Лесник за взятку в 175 тысяч рублей покрывал черных лесорубов в Иркутском районе. Подозреваемый сообщал мужчинам о запланированных рейдах и проверках. (подробности)