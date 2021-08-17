60% авиарейсов прибыло в аэропорт Иркутска из Узбекистана. Фото: пресс-служба Аэропорт Иркутск

Таможенники в международном аэропорту Иркутска за 7 месяцев 2021 года провели контроль 507 воздушных судов, выполняющих международные рейсы. Это почти в два раза меньше по сравнению с прошлогодними показателями. За тот же период 2020 года прибыл 1181 авиарейс. Также, таможенную границу пересекли 51 514 пассажиров, а в прошлом году - 160 520. Об этом сообщает Главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Иркутской таможни Татьяна Красавина.

- Общее снижение показателей объясняются приостановкой из-за пандемии регулярных и чартерных авиарейсов, практически, по всем традиционным направлениям из Иркутска в страны Юго-Восточной Азии - Таиланд, Вьетнам, а также в Китай, Монголию, Японию, Республику Корею и другие страны, - пояснил исполняющий обязанности начальника таможенного поста Аэропорт Иркутск.

За семь месяцев основное количество авиарейсов прибыло в аэропорт Иркутска из Узбекистана - это 291 авиарейс, что составляет 60%. На втором месте Узбекистан, оттуда прибыло 13% рейсов, а также 10% из Турции и 5% из Египта.

Также 12% международных авиарейсов пришлись на частные авиакомпании с направлениями: Доха (Катар), Мале (Мальдивы), Брауншвейг (Германия), Хайлар (Китай), Женева (Швейцария) и другие.

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