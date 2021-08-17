Сибирякам предлагают придумать имя для олененка из заповедника на Байкале

В Заповедном Подлеморье ищут имя для подрастающего оленёнка. ФОТО: ФГБУ "Заповедное Подлеморье".

В заповедных лесах северо-восточного побережья Байкала подрастает маленький изюбренок, обнаруженный еще месяц назад. Сейчас вновь удалось сфотографировать маму с малышом. Сотрудники «Заповедного Подлеморья» предлагают придумать имя животному.

- Изюбренок заметно подрос, но затруднительно дать ему имя, поскольку неизвестно, мальчик он или девочка, - рассказали в официальном аккаунте учреждения.

Еще два года назад красивая молодая особь привлекла к себе внимание научных сотрудников своей статностью и другими особыми качествами. Месяц назад ее заметили с помощью фотоловушки со своим детенышем, которому предстоит дать кличку, учитывая, что пол пока неизвестен. Зоозащитники надеются на помощь сибиряков.

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