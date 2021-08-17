Передвижной музей «Поезд Победы» прибудет в Иркутск 19 августа. Фото: правительство Иркутской области

19 августа в Иркутск прибудет уникальный передвижной музей «Поезд Победы. Наука в годы Великой Отечественной войны». Иммерсивная инсталляция из трехмерных панорам команды молодых художников находится в подвижном составе поезда. Каждый вагон - это отдельный эпизод от предвоенных лет до Великой Победы. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- В Иркутске выставка будет работать с 19 по 21 августа на станции «Иркутск – Пассажирский». Жители Приангарья смогут посетить экспозиции инсталляции «Поезд Победы», а также интерактивные площадки, предварительно пройдя регистрацию на сайте поездпобеды.рф. После регистрации необходимо получить специальный билет и предъявить его при входе на вокзал, - рассказали в ведомстве.

Проект «Поезд Победы» посвящен празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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