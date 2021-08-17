55 некачественных модулей для раздельного сбора мусора демонтируют в Иркутске. Фото: администрация Иркутска

55 некачественных модулей для раздельного сбора мусора демонтируют в Иркутске. Администрация города расторгла контракт с недобросовестным подрядчиком. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

– При приемке работ по установке модулей были выявлены замечания, которые подрядная организация не устранила в установленном порядке. Кроме этого, не выполнялось условие по своевременной их очистке. Представители подрядной организации обязались произвести работы по демонтажу данных модулей до конца августа. После этого контракт на изготовление и монтаж модулей для раздельного сбора мусора будет разыгран повторно, – пояснили в комитете городского обустройства администрации города.

Напомним, что модули были установлены на двенадцати общественных озелененных территориях города.

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