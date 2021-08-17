Саянский роддом снова работает в прежнем режиме Фото: Татьяна Коркина

Саянский роддом будет работать в прежнем режиме. Состоялась встреча руководства Саянской больницы с заместителем министра здравоохранения Иркутской области Алексеем Шелеховым, который подтвердил, что все замечания, возникшие в отношении акушерского отделения, были устранены и учреждение готово к приему пациентов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Саянска.

- Напомним, в соответствии с приказом министерства здравоохранения, изданным весной нынешнего года, все роженицы должны были направляться в Иркутск. Так, в мае было принято всего семь родов, притом, что обычная ежемесячная нагрузка составляла 60-80 родов: «Урезали показания для госпитализации, и резко упало количество родов. Снижение нагрузки могло повлечь за собой сокращение коек, а в дальнейшем – сокращение штата и закрытие отделения», - рассказали в ведомстве.

Врачи акушерского отделения прошли переобучение, были оформлены все необходимые документы. Таким образом, руководству и персоналу роддома удалось исправить все замечания и вернуться к прежнему режиму работы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Водитель скорой помощи из Читы благодаря приемам из вольной борьбы скрутил насильника, напавшего на женщину. Шофер Дмитрий Калашников удерживал преступника до приезда полиции. (подробности)

Школьники спасли женщину от налетчика с мачете в руках и двумя гранатами в рюкзаке. Андрей Боровик и Александр Алексеев из Иркутской области получили награды от МВД. (подробности)

Сибирячка спустя год нашла парня, который сам едва не погиб, но спас ее дочек на озере. Андрей Сампилов из Улан-Удэ первым бросился на помощь. (подробности)