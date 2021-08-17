Житель Иркутской области за деньги предлагал «помощь» в получении водительских прав. ФОТО: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).

29-летний житель Иркутской области обманул 13 человек из Якутии. Мужчина обещал им помочь в получении водительских прав. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Саха (Якутия).

- Злоумышленник через мессенджеры и сервисы бесплатных объявлений в Интернете распространял объявления об изготовлении водительских удостоверений за денежное вознаграждение, - рассказали в ведомстве.

В качестве доказательства мошенник во время переписки отправлял в электронном виде макет готового документа уже с фотографиями клиентов. Иногда даже приходилось представляться сотрудником ГАИ, чтобы окончательно убедить жертву. После получения денег от доверчивых людей, обманщик переставал выходить на связь, не выполнив условие сделки. Так он получил более полумиллиона рублей.

Сибиряка поймали по месту жительства в Иркутской области и отправили под стражу в один из отделов МВД в Якутии. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Следователи продолжают выяснять все обстоятельства преступлений.

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