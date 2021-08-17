Тело мужчины, объявленного в федеральный розыск за убийство, найдено в реке Ангара Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На территории Ангарского городского округа обнаружено тело мужчины, который был объявлен в федеральный розыск за совершение убийства. Погибшего опознали родственники. Об этом сообщают в пресс-службах регионального Главка МВД и СУ СК России по Иркутской области.

- Накануне в дежурную часть полиции поступил звонок от очевидца, заметившего в протоке реки Ангара недалеко от СНТ Астра-1 и Астра-2 труп человека. Его личность установлена в ходе осмотра вещей, одежды и других особых примет, однако для проведения более точных исследований собран генетический материал, который направлен исследование в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД, - рассказали в ведомстве.

По одной из версий рассматривается как криминальная, так и некриминальная версия причины смерти. Сейчас эта информация, наряду с другими, проверяется следователями следственного комитета, а также полицией. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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