Пробки в 10 баллов сковали Иркутск вечером, 17 августа . Фото: сервис «Яндекс.Пробки»

Похоже, что не получится быстро вернуться с работы домой, вечером во вторник, 17 августа у некоторых иркутских автомобилистов. Дело в том, что в конце рабочего дня на городских улицах образовались огромные пробки. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», по состоянию на 18.40, в Иркутске заторы в максимальные 10 баллов.

Итак, рассказываем, где автомобилистам придется постоять. Итак, движение сильно затруднено на улицах Трактовая, Маяковского, Сурнова, Ангарская, Ленина, Седова, 3 Июля, Карла Маркса, Рабочая, Тимирязева, Партизанской, Карла Либкнехта, Карла Маркса, Декабрьских Событий, Байкальская, Баррикад, Сергеева, Генерала Доватора, Олега Кошевого, Академическая

Чтобы не попасть в пробку на этих улицах, водителям лучше заранее выбирать пути объезда.

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