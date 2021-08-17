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Общество17 августа 2021 14:17

Движение по улице Клары Цеткин в Иркутске станет двусторонним с 20 августа

Изменения коснутся участка от улицы Пушкина до улицы Профсоюзная
Анастасия КУРЕНОВА
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Движение по улице Клары Цеткин в Иркутске станет двусторонним с 20 августа

Движение по улице Клары Цеткин в Иркутске станет двусторонним с 20 августа

Фото: Иван МАРКОВ

Движение по улице Клары Цеткин в Иркутске станет двусторонним. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.

- Движение по улице Клары Цеткин на участке от улицы Пушкина до улицы Профсоюзная станет двусторонним. Данная инициатива жителей поддержана на заседании рабочей группы по безопасности дорожного движения, - рассказали в ведомстве.

Изменения вступят в силу с 20 августа.

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