Гороскоп на 18 августа от бурятских лам не одобряет жесткое "решение вопросов", а вот свадьбы -да

Ссориться не надо, а вот создавать семью - к добру! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А теперь вместе с ученым ламой-астрологом из улан-удэнского дацана на Верхней Березовке Дондопом Мадагаевым разбираемся в подробностях. Кому повезет в этот день, что говорит гороскоп на 18 августа? Людям родившимся в годы мыши (крысы), коровы ( по западному гороскопу - быка, ред.)), дракона, собаки и свиньи.

Что советуют делать ламы-астрологи ( гороскоп на 18 августа приводит строго определенные буддистские обряды, но для широкой публики мы их опустим)? Итак, благоприятно учиться и постигать науку, открывать вклад в банке, изготовлять лекарственные составы, начинать лечение, устраивать праздник, играть свадьбу, регистрировать брак, приводить невестку, отдавать дочь в невесты, обретать новых друзей, родниться, строить дом, торговать, шить и кроить одежду.

В общем, живите и радуйтесь!

Кому следует быть осторожным? Появившимся на свет в год змеи и лошади. Если говорить о делах, то крайне не рекомендуются всякого рода "разборки" и вообще любое жесткое, силовое, "решение вопросов". Не советуют и отправляться в дорогу.

А вот если побывать у парикмахера - это к добру. Стрижка волос – к обострению интуиции, органов чувств. Таков гороскоп на 18 августа от бурятских лам.