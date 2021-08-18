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Происшествия18 августа 2021 5:21

В Ангарске похитили майнинговое оборудование на 180 тысяч рублей

Похитители уже задержаны
Андрей СИНЬКОВАндрей СИНЬКОВ
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В Ангарске похитили майнинговое оборудование на 180 тысячи рублей

В Ангарске похитили майнинговое оборудование на 180 тысячи рублей

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Ангарске задержаны четверо местных жителей, которые ломом и болгаркой вскрывали гаражи и похищали машинки для майнинга криптовалюты. Итак, всем задержанным от 17 до 24 лет. Часть пропавшей электроники полицейские нашли у одного из участников группы. Для хранения награбленного он даже арендовал гараж в другом кооперативе.

- Стоимость похищенного оборудования - 180 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Похитителям грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Майнинговые машинки вскоре вернут владельцу. Ну а полицейские уже начали проверять криминальный квартет на причастность к другим таким же преступлениям.

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