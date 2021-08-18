15 тысяч вопросов поступило на прямую линию с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

На прямую линию с главой Приангарья Игорем Кобзевым, которая состоялась вечером 17 августа, поступило свыше 15 тысяч звонков. Еще 644 обращения были зафиксированы при подготовке к эфиру. О чем спрашивали? Чаще всего - о коммунальных услугах, медицине, соцобслуживании, благоустройстве, образовании, общественном транспорте, экономике, поиске работы. Активнее всего участвовали иркутяне, а еще жители Ангарска, Нижнеудинска, Братска, Тулуна и Усть-Илимска и других территорий.

Во время трехчасового разговора губернатор ответил на 62 вопроса, остальные тоже примут в работу.

- Больше всего вопросов - по теме ЖКХ. Жителей интересует подготовка к отопительному сезону. Она идет в соответствии с графиком, - отметил Игорь Кобзев. - Уже полностью готово более 63 % жилого фонда. Были обращения по уборке и вывозу мусора. Рассказал, как реформируем систему обращения с твердыми коммунальными отходами.

Также глава Приангарья прокомментировал проблему лесных пожаров, подчеркнув, что решение должно быть комплексным, финансирование и число специалистов нужно увеличивать.

- Много вопросов поступило и на тему образования. Один из самых частых - по отмене дежурных групп. Обязательно рассмотрим этот вопрос до начала учебного года, - отметил губернатор. - Рассказал о строительстве и ремонте образовательных учреждений. К 1 сентября будет отремонтировано 15 школ, заработают после капремонта два детсада.

Невозможно не затронуть и тему коронавируса. Игорь Кобзев сказал, что ситуация в регионе улучшается, больницы возвращаются к привычной работе. Продолжается вакцинация.

- Реабилитация пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию, очень важна. Этим занимаются шесть организаций, это мало. Будем поднимать вопрос, - сказал губернатор.

Кроме того, Игорь Кобзев ответил на обращения по подтоплениям, по заключению соцконтрактов, по программе «Формирование комфортной городской среды» и на многие другие.