Житель Иркутского района избил знакомого и заплатил ему 150 тысяч рублей. Фото: УФССП по Иркутской области.

34-летний житель поселка Карлук Иркутского района во время ссоры избил своего знакомого. Тот обратился в суд. Судебные приставы взыскали с виновного компенсацию морального вреда суммой 150 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Иркутской области.

- Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - рассказали в ведомстве.

Должник выплачивать деньги не собирался. Судебный пристав, чтобы заставить неплательщика компенсировать ущерб, арестовал его имущество – мебель и бытовую технику. После этого мужчина был вынужден выплатить деньги в пользу избитого односельчанина.

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