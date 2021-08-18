Пьяный водитель за рулем седана без прав устроил погоню в Братске

Нетрезвый водитель за рулем седана без прав устроил погоню в Братске. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

В Братске пьяный автолюбитель не остановился по требованию инспектора ГИБДД, который заметил его машину без переднего госномера. Лихач решил скрыться и набрал скорость. Полицейские пустились в погоню за нарушителем. Инцидент произошел на днях в жилом районе Энергетик. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

- После 20 километров преследования правоохранителям удалось задержать нарушителя, - рассказали в ведомстве.

Как выяснилось, водителем «ВАЗ-2115» оказался 32-летний братчанин с явными признаками опьянения. Кроме того, он никогда не получал водительских прав, а в 2017 году уже попадался полиции пьяным за рулем.

Мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Поэтому сотрудники ГАИ составили на него административный протокол. Теперь ему грозит наказание до 15 суток ареста либо штраф 30 тысяч рублей.

Сейчас автомобиль определили на специальную стоянку. А его владельцу, возможно, придется заплатить 30 тысяч рублей штрафа за незаконную передачу транспорта человеку, не имеющему водительских прав.

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