«Джаз для смелых» завершил учебный сезон.

«Джаз для смелых», площадка для развития таланта юных музыкантов, в августе завершает сезон. А уже в сентябре ученики вновь приступят к занятиям и продолжат перенимать у наставников проекта все самое необходимое для дальнейшего развития своего таланта.

Центр развития таланта «Джаз для смелых» представляет инновационный подход к обучению молодых артистов от команды фонда «Джаз на Байкале» и ведущего музыкального коллектива Иркутска — «Доктор Джаз». Проект реализуется с использованием Гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

«Мы очень довольны результатом первого набора. Система наставничества, которую мы взяли за основу работы центра, полностью себя оправдала. Нам удалось развить навыки сольного исполнительства и создать инструментальные и вокальные ансамбли, в рамках которых музыканты научились коммуницировать и исполнять полноценные произведения. Наши ребята стали сплоченной командой и с нетерпением ждут нового сезона,» — прокомментировал окончание учебного года Александр Филиппов,президент Фонда «Джаз на Байкале»,организатор проектов «Доктор Джаз» и «Джаз для смелых».

Поступление учеников в престижные профессиональные образовательные учреждения несомненно показатель отличной работы как самих учеников, так и преподавательского состава.

Например, Елизавета Савченко, пианистка, выпускница центра развития таланта «Джаз для смелых», поступила в Академию джаза в городе Москва. За время нахождения в проекте Елизавета влюбилась в джаз настолько, что решила связать жизнь с этим родом музыкального искусства.