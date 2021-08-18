Пьяного водителя помогли поймать жители Ангарска

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

Вечером 16 августа жители Ангарска заметили на дорогах города пьяного лихача и обратились в полицию. Мужчина проигнорировал требования инспекторов ГИБДД и не остановил автомобиль. 21-летний ангарчанин поехал за нарушителем, чтобы не потерять его из виду и держать в курсе сотрудников полиции о его местоположении. На перекрестке улиц Декабристов и Космонавтов преследуемый владелец иномарки врезался в «Ниссан Блюберд» и «Тоиота Рав-4», стоящих на светофоре. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

- На месте аварии водитель был освидетельствован на состояние опьянения, результат которого превысил допустимую норму содержания алкоголя в крови в десять раз, - рассказали в ведомстве.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП. Владельцу автомобиля «Тоиота Лит Аис Ноах» за пьяное вождение грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав до двух лет.

Сотрудники полиции выражают благодарность бдительным жителям, помогающим ловить нарушителей и предотвращать несчастные случаи.

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