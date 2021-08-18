В Зиминском районе инспекторы ГИБДД ловят подростков-нарушителей на мотоциклах. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские Зиминского района вместе с сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних проверяют подростков за рулем мотоциклов и скутеров на наличие водительских прав. Также правоохранители проводят разъяснительные беседы с родителями подростков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- С начала летнего периода подростки, находясь за рулем двухколёсного транспорта, зачастую допускали нарушения правил дорожного движения, и, как следствие, нередко становились участниками аварий, - рассказали подробности в ведомстве.

Зачастую родители покупают мотоцикл ребенку, не имеющему водительских прав. Такой поступок может привести к серьезным последствиям. Недавно в Зиме инспекторы ГИБДД задержали 16-летнего парня за рулем мопеда «Стелс» без водительского удостоверения. На нарушителя составили административный протокол, а его маму привлекли по статье за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Правоохранители напоминают родителям, прежде чем покупать такой подарок ребенку, он должен обучиться и получить права, а также необходим мотошлем и экипировка.

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