Коллективный иммунитет к коронавирусу в Иркутской области снова проверят. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 30 августа по 3 сентября Противочумный институт Восточной Сибири проведет пятый этап исследования на коллективный иммунитет к коронавирусу в регионе. Тест на антитела будут брать у той же группы участников в 2700 человек, которая участвовала во всех предыдущих четырех исследованиях.

-Приглашение поступит всем индивидуально СМС или e-mail рассылке, - сообщает пресс-служба института. – Все исследования проводятся бесплатно. А результаты также будут направлены индивидуально по рассылке и в поликлинику, где и будет проходить забор крови.

По результатам последнего исследования, которое проводилось весной, уровень популяционного иммунитета достиг 46%. Напомним, летом прошлого года, когда прошел первый этап, антитела к вирусу SARS CoV-2 имели 5,8% населения региона. На втором этапе осенью коллективный иммунитет составил 12,1%. На третьем этапе зимой - 25,9%. Можно предположить, что сейчас, когда число вакцинированных превысило полмиллиона человек, а переболело уже почти 100 тысяч, эти цифры могут оказаться выше.

К сегодняшнему дню привито первым компонентом 549, 4 тысячи человек, это больше половины от необходимого.