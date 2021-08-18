Больше 10 населенных пунктов в Иркутском районе останутся без света 19 августа

19 августа в нескольких поселках и садоводствах в Иркутском районе ожидается отключение электроснабжения. Неудобства придется терпеть жителям поселков Еловый, Первомайский, села Пивовариха, деревень Худякова, Новолисиха, а также некоторых СНТ по Голоустненскому и Байкальскому тракту. Также света из-за работ на сетях не будет в части СНТ Минерал, в микрорайонах Березовый и Николов Посад. Об этом сообщают в официальном аккаунте Иркутской электросетевой компании.

- Обращаем внимание, что в плане работ возможны корректировки при влиянии внешних факторов, в том числе метеоусловий и при ситуационном выявлении дефектов на энергооборудовании, - отметили в соцсетях компании.

Жителей просят отнестись с пониманием к вынужденным неудобствам и напоминают, что плановые работы на электросетях необходимы для повышения надежности электроснабжения.

Адреса в Маркова, где не будет света 19 августа

Адреса в садоводстве Минерал, где не будет света 19 августа

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