Житель Улан-Удэ угнал машину после ссоры с женой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Улан-удэ неожиданно для всех стал автоугонщиком. Мужчина накануне гостил у родственников жены. Во время застолья между ним и его благоверной супругой произошёл конфликт. Чтобы успокоиться и прийти в себя, молодой человек вышел на улицу. Побродив в темноте по незнакомым улицам, он приметил куст для ночлега. Об этом сообщают в пресс-службе МВД Бурятии.

- Пострадавший рассказал, что оставил незапертый автомобиль на ночь возле своего дома. Проснувшись утром, он не обнаружил транспортное средство на месте парковки, - сообщают в пресс-службе МВД по Бурятии.

На следующее утро после ночевки в кустах увидев припаркованный возле чужого дома автомобиль, улан-удэнец решил совершить угон, чтобы добраться до дома. К его удивлению машина оказалась незапертой, а ключей зажигания внутри не оказалось. Однако завести авто ему так и не удалось. Пока угонщик пытался завести двигатель, его обнаружил хозяин.

Мужчина сразу вызвал полицейских. Злоумышленника задержали на месте.

Возбуждено уголовное дело. Автомобиль возвращен владельцу.

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