Процент кесарева сечения среди рожениц увеличился из-за пандемии

Процент кесарева сечения среди беременных женщин увеличился из-за пандемии Фото: Татьяна Коркина

Сегодня в условиях пандемии коронавируса кесарево сечение стало все чаще назначаться беременным женщинам. Если роженица больна, то вирус может вызвать осложнения и преждевременные роды. Процент таких оперативных вмешательств уже составляет более 20% и продолжает расти. Однако врачи считают, что после такого хирургического вмешательства дети растут более болезненными и плохо приспосабливаются к внешнему миру. Эту теорию подтвердил в беседе с ИА NEWS.ru педиатр Евгений Тимаков.

- Операция по родоразрешению негативно влияет на нервную систему. Идёт резкая смена давления, у малыша чаще бывают срывы адаптации нервной системы, неправильное формирование многих навыков. Вегетативная нервная страдает, дети плохо адаптируются к физическим нагрузкам и агрессивным формам внешней среды. Нарушения остаются и во взрослом возрасте. Даже при небольших физических нагрузках могут возникать головные боли, - рассказал врач-инфекционист, вакцинолог и педиатр Евгений Тимаков.

Однако другие специалисты говорят, что дети рожденные с помощью кесарева сечения бывают вялыми только первые несколько дней. И для самого младенца эта операция не опасна. Главная помощь такому малышу со стороны родителей - это сохранение грудного вскармливания, что поможет укрепить его организм.

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