Пробки в 8 баллов образовались в Иркутске вечером, 18 августа. Фото: сервис «Яндекс.Пробки»

Иркутск второй вечер подряд встает в огромные пробки. Вечером, 18 августа некоторые автомобилисты вновь попадут в заторы. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», по состоянию на 18.30, в Иркутске заторы в 8 баллов. Накануне в это время наблюдались пробки и вовсе в максимальные 10 баллов.

Рассказываем, где движение затруднено сильнее всего. Как обычно, это многострадальная улица Трактовая. Также заторы на улицах Маяковского, Сурнова, Ангарская, Ленина, Кожова, Седова, 3 Июля, Карла Маркса, Рабочая, Тимирязева, Партизанской, Карла Либкнехта, Карла Маркса, Декабрьских Событий, Байкальская, Баррикад, Сергеева, Олега Кошевого, Урожайная

Если не хотите попасть в пробку, заранее выбирайте пути объезда.

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