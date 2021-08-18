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Общество18 августа 2021 15:07

Специалисты опровергли прогноз на рост спроса среди молодых семей на льготную ипотеку

Эксперты считают, что многим будет тяжело соответствовать требованиям банков
Анастасия КУРЕНОВА
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Специалисты опровергли прогноз на повышенный спрос среди молодых семей на льготную ипотеку

Специалисты опровергли прогноз на повышенный спрос среди молодых семей на льготную ипотеку

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Молодым родителям с детьми будет сложно удовлетворять всем требованиям банков, чтобы получить льготную ипотеку. Об этом в разговоре с ИА NEWS.ru рассказала президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

- Ждать два года, пока построится [дом], потом два года делать ремонт в квартире. Как будто у семей с маленькими детьми других забот нет. <...> Легче в игольное ушко пролезть, — сказала Радченко.

Так она прокомментировала новость о том, что вице-премьер Марат Хуснуллин спрогнозировал около 90 тысяч новых кредитов после продления срока действия программы льготной семейной ипотеки до 2023 года. Цены на новостройки выросли, по словам эксперта, уже на 20-30%. По льготной программе только в них можно покупать квартиры.

К тому же, ежемесячные платежи немаленькие, что может стать почти неподъемной ношей для семьи, где работает один человек. Вместе с этим, необходим первоначальный взнос.

Воспользоваться льготной ипотекой под 6% смогут родители не только двух и более детей, но и те, у кого есть новорождённый. Кредит можно использовать как для покупки квартиры, так и для строительства частного дома.

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