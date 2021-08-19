Две новые школы откроют в сентябре в Иркутской области

ФОТО: предоставлено правительством Иркутской области.

В сентябре свои двери распахнут две новые школы – в поселке Маркова Иркутского района на 1275 мест и в Саянске на 550 мест. А до конца года открыть планируется еще шесть образовательных учреждений. Они расположены в Тулуне, Баяндае, в северном поселке Мамакан, в прибайкальском поселке Большое Голоустное, в деревне Грановщина под Иркутском, а также уже ведутся отделочные работы в новом здании начальной школы №14 в областном центре. Об этом сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

- Строятся и другие школы, которые откроем в 2022 году, - рассказал глава региона. – Так, на 154 места возводится учреждение в Бажире Заларинского района. Сейчас дети из этого села учатся в старом приспособленном помещении. Новое же здание будет с двумя учебными корпусами, спортзалом, стадионом.

Кроме этого, в этом году во многих школах региона проходил капитальный ремонт. К 1 сентября серьезно обновили 15 зданий в Саянске, Тулуне, Усолье-Сибирском, а также в поселках и деревнях 11 районов Приангарья. Всего же по государственной программе «Развитие образования» выделено из бюджета области и муниципалитетов более 859 млн рублей на проведение капитального ремонта 83 образовательных учреждений. Работы продолжаются. Губернатор привел пример:

- В Ленинской школе поселка Игнино Куйтунского района, где обучаются 75 детей, будет первый капитальный ремонт за 30 лет. Новая кровля, полы, электрика, окна, - все это надо сделать за четыре месяца, - подчеркнул Игорь Кобзев.

Кстати, примут юных воспитанников в сентябре 2021 году и новые детские сады - в Тулуне, Жигалово, в поселке Дзержинск Иркутского района. А до конца года планируется достроить еще семь дошкольных учреждений – в Иркутске, Саянске, Тулуне, Тайшете, Иркутском и Братском районе.