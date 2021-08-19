25 тысяч приманок-вакцин от бешенства приготовили для диких хищников в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области утвержден план иммунизации диких хищников от бешенства до 2025 года. В регионе осенью этого года разложат 25 тысяч приманок-вакцин, приобретенных за счет федерального бюджета. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Приангарья.

– На протяжении многих лет в Иркутской области не регистрируются случаи бешенства. Но для сохранения длительного противоэпизоотического благополучия в регионе, необходимо осуществлять своевременно все профилактические мероприятия, - рассказали в ведомстве.

Так, на станциях по борьбе с болезными животных Иркутской области ежегодно проводится более 120 тысяч профилактических вакцинаций собак и кошек, как домашних, так и бродячих

Кроме того, в области осуществляется ежегодный мониторинг, чтобы не допустить заноса различных болезней животных из других территорий.

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